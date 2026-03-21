Festi Kid’s #4 Festival jeune public Lac du Bourdon Saint-Fargeau

Festi Kid’s #4 Festival jeune public

Lac du Bourdon Guinguette en Scène ! Saint-Fargeau Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Spectacles, jeux, théâtre, atelier graff, atelier sérigraphie, atelier bien être, BOOM Ouvert à toustes! .

Lac du Bourdon Guinguette en Scène ! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@mammouthfest.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festi Kid’s #4 Festival jeune public

L’événement Festi Kid’s #4 Festival jeune public Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-03-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)