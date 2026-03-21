Festi Kid’s #4 Festival jeune public Lac du Bourdon Saint-Fargeau

Festi Kid’s #4 Festival jeune public Lac du Bourdon Saint-Fargeau samedi 6 juin 2026.

Festi Kid’s #4 Festival jeune public

Lac du Bourdon Guinguette en Scène ! Saint-Fargeau Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Spectacles, jeux, théâtre, atelier graff, atelier sérigraphie, atelier bien être, BOOM Ouvert à toustes!   .

Lac du Bourdon Guinguette en Scène ! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   contact@mammouthfest.fr

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English : Festi Kid’s #4 Festival jeune public

L’événement Festi Kid’s #4 Festival jeune public Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-03-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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