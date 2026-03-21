Festi Kid’s #4 Festival jeune public Lac du Bourdon Saint-Fargeau
Festi Kid’s #4 Festival jeune public Lac du Bourdon Saint-Fargeau samedi 6 juin 2026.
Festi Kid’s #4 Festival jeune public
Lac du Bourdon Guinguette en Scène ! Saint-Fargeau Yonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Spectacles, jeux, théâtre, atelier graff, atelier sérigraphie, atelier bien être, BOOM Ouvert à toustes! .
Lac du Bourdon Guinguette en Scène ! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@mammouthfest.fr
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English : Festi Kid’s #4 Festival jeune public
L’événement Festi Kid’s #4 Festival jeune public Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-03-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)