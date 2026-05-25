Krautergersheim

Festi Kraut

Rue de l’Amitié Krautergersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Marché nocturne avec plus de 40 exposants et des jeux géant pour petits et grands. Un parc gratuit de plusieurs jeux en bois pour tous jusqu’à 22h. Restauration avec 3 Foodtrucks (Salés et sucré) buvette.

Marché nocturne avec plus de 40 exposants et des jeux géant pour petits et grands. Un parc gratuit de plusieurs jeux en bois pour tous jusqu’à 22h.

Restauration avec 3 Foodtrucks (Salés et sucré) buvette. .

Rue de l’Amitié Krautergersheim 67880 Bas-Rhin Grand Est alc67880@gmail.com

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English :

Night market with over 40 exhibitors and giant games for young and old. A free park of wooden games for all until 10pm. Catering with 3 Foodtrucks (savory and sweet) refreshment stand.

L’événement Festi Kraut Krautergersheim a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme d’Obernai