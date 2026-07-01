Informations pratiques

Laval-sur-Luzège

Festi Laval

Aire de Camping Laval-sur-Luzège Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

1ère édition du Festi Laval

19h Repas réunionnais sur réservation, tarif 20€, moins de 15 ans 10€

20h Concert de Marick H (Afropop, pop/rock)

21h The freedom syndicate (Funk/jazz)

Réservation au moins 3 jours à l’avance pour le repas au 06 49 60 00 30 .

Aire de Camping Laval-sur-Luzège 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 60 00 30

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English : Festi Laval

L’événement Festi Laval Laval-sur-Luzège a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières