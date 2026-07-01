Festi Laval Laval-sur-Luzège
samedi 25 juillet 2026 · Laval-sur-Luzège
Informations pratiques
Laval-sur-Luzège
Festi Laval
Aire de Camping Laval-sur-Luzège Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
1ère édition du Festi Laval
19h Repas réunionnais sur réservation, tarif 20€, moins de 15 ans 10€
20h Concert de Marick H (Afropop, pop/rock)
21h The freedom syndicate (Funk/jazz)
Réservation au moins 3 jours à l’avance pour le repas au 06 49 60 00 30 .
Aire de Camping Laval-sur-Luzège 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 60 00 30
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English : Festi Laval
L’événement Festi Laval Laval-sur-Luzège a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières