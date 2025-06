Festi Lumi festival des lumières corses Bonifacio 3 juillet 2025 21:30

Corse-du-Sud

Festi Lumi festival des lumières corses Bonifacio Bonifacio Corse-du-Sud

Tarif : – –

Date : 2025-07-03 21:30:00 à 2025-07-05 01:00:00

Début : 2025-07-03 21:30:00

fin : 2025-07-05 01:00:00

Date(s) :

2025-07-03

Pour ses 10 ans, Festi Lumi propose trois soirées féériques où pêcheurs bonifaciens et Méditerranée seront à l’honneur. Projections, spectacles et installations transformeront la ville en un écrin de lumière.

Bonifacio

Bonifacio 20169 Corse-du-Sud Corse com@bonifacio.fr

English :

For its 10th anniversary, Festi Lumi is offering three magical evenings featuring Bonifacian fishermen and the Mediterranean Sea. Projections, shows and installations will transform the town into a showcase of light.

German :

Anlässlich seines 10-jährigen Bestehens bietet Festi Lumi drei zauberhafte Abende, an denen die Fischer von Bonifacio und das Mittelmeer im Mittelpunkt stehen. Projektionen, Aufführungen und Installationen werden die Stadt in eine Schatztruhe aus Licht verwandeln.

Italiano :

Per il suo 10° anniversario, Festi Lumi propone tre serate magiche con protagonisti i pescatori bonifaciani e il Mediterraneo. Proiezioni, spettacoli e installazioni trasformeranno la città in una vetrina di luce.

Espanol :

En su 10º aniversario, el Festi Lumi propone tres veladas mágicas protagonizadas por los pescadores bonifacianos y el Mediterráneo. Proyecciones, espectáculos e instalaciones transformarán la ciudad en un escaparate de luz.

