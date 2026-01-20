Festi’ Massaise Piste Rouge # 2 Terrain de pétanque Le Mas-d’Agenais

Festi’ Massaise Piste Rouge # 2

Terrain de pétanque Route de Calonge Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La soirée est de retour et s’apprête à enneiger le boulodrome du Mas pour la deuxième édition, avec aux platines pour mettre le feu !

ᴀᴜ ᴍᴇɴᴜ ᴘᴏᴜʀ ᴠᴏᴜs ʀᴇɢᴀʟᴇʀ

La Montagnarde + Boisson pour seulement 10€.

A base de patates, à base de saucisses de Toulouse, à base de Reblochon… à base de PoPoPoPoP !

Pour être sûr de pouvoir déguster notre plat montagnard, la réservation est obligatoire…

Par SMS ou téléphone au . . . .

PS Comme d’hab bis, enfiles ta plus belle combinaison de ski, une récompense attend les plus joueurs

Pour les frileux… tu auras peut être de quoi te réchauffer, et s’il fait 21 degrés bah tu pourras venir en slip de bain !

On vous attend nombreux pour une super soirée .

Terrain de pétanque Route de Calonge Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 00 28 24

English : Festi’ Massaise Piste Rouge # 2

The ????? ????? evening is back and ready to snow at the Mas boulodrome for the second edition, with? ???? ???? at the turntables to set things alight!

L’événement Festi’ Massaise Piste Rouge # 2 Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-01-17 par OT Val de Garonne