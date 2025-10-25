Festi mini ateliers lecture et dessin Souillac

Festi mini ateliers lecture et dessin Souillac samedi 25 octobre 2025.

Festi mini ateliers lecture et dessin

10 rue de la halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 17:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Dans le cadre du premier Festi-mini, l’autrice jeunesse Marie Sellier anime deux ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans autour de l’écriture et du dessin

Dans le cadre du premier Festi-mini, l’autrice jeunesse Marie Sellier anime deux ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans autour de l’écriture et du dessin. À travers l’autoportrait et la lecture d’albums illustrés, les enfants sont invités à explorer leur créativité littéraire et artistique. Le matériel est fourni et une pause goûter est prévue entre les deux séances

Sur réservation .

10 rue de la halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96 desirdelivreslot@gmail.com

English :

As part of the first Festi-mini, children?s author Marie Sellier leads two writing and drawing workshops for children aged 6 to 12

German :

Im Rahmen des ersten Festi-mini leitet die Jugendbuchautorin Marie Sellier zwei Workshops für Kinder von 6 bis 12 Jahren rund um das Schreiben und Zeichnen

Italiano :

Nell’ambito del primo Festi-mini, l’autrice per bambini Marie Sellier organizza due laboratori di scrittura e disegno per bambini dai 6 ai 12 anni

Espanol :

En el marco del primer Festi-mini, la escritora infantil Marie Sellier organiza dos talleres de escritura y dibujo para niños de 6 a 12 años

L’événement Festi mini ateliers lecture et dessin Souillac a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Vallée de la Dordogne