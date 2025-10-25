Festi mini ateliers lecture et dessin Souillac
Festi mini ateliers lecture et dessin Souillac samedi 25 octobre 2025.
Festi mini ateliers lecture et dessin
10 rue de la halle Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-25 17:30:00
Date(s) :
2025-10-25
Dans le cadre du premier Festi-mini, l’autrice jeunesse Marie Sellier anime deux ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans autour de l’écriture et du dessin
Dans le cadre du premier Festi-mini, l’autrice jeunesse Marie Sellier anime deux ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans autour de l’écriture et du dessin. À travers l’autoportrait et la lecture d’albums illustrés, les enfants sont invités à explorer leur créativité littéraire et artistique. Le matériel est fourni et une pause goûter est prévue entre les deux séances
Sur réservation .
10 rue de la halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96 desirdelivreslot@gmail.com
English :
As part of the first Festi-mini, children?s author Marie Sellier leads two writing and drawing workshops for children aged 6 to 12
German :
Im Rahmen des ersten Festi-mini leitet die Jugendbuchautorin Marie Sellier zwei Workshops für Kinder von 6 bis 12 Jahren rund um das Schreiben und Zeichnen
Italiano :
Nell’ambito del primo Festi-mini, l’autrice per bambini Marie Sellier organizza due laboratori di scrittura e disegno per bambini dai 6 ai 12 anni
Espanol :
En el marco del primer Festi-mini, la escritora infantil Marie Sellier organiza dos talleres de escritura y dibujo para niños de 6 a 12 años
L’événement Festi mini ateliers lecture et dessin Souillac a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Vallée de la Dordogne