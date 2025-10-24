Festi mini rencontre avec Marie Sellier Souillac

Festi mini rencontre avec Marie Sellier Souillac vendredi 24 octobre 2025.

Festi mini rencontre avec Marie Sellier

10 rue de la halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-24 15:00:00

Autrice de plus d’une centaine d’ouvrages pour la jeunesse, Marie Sellier questionne le mystère de la création artistique pour tous les âges et sous toutes ses formes, à travers monographies, premiers livres d’initiation pour les plus jeunes et romans pour adolescents ou jeunes adultes. Parents et enfants, venez rencontrer, découvrir, échanger autour de son travail

Sur réservation .

10 rue de la halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96 desirdelivreslot@gmail.com

English :

Author of more than a hundred books for young people, Marie Sellier questions the mystery of artistic creation for all ages and in all its forms, through monographs, first introductory books for the very young and novels for teenagers and young adults

German :

Marie Sellier, Autorin von mehr als hundert Jugendbüchern, hinterfragt das Geheimnis der künstlerischen Schöpfung für alle Altersgruppen und in allen Formen, in Monographien, ersten Einführungsbüchern für die Jüngsten und Romanen für Jugendliche und junge Erwachsene

Italiano :

Autrice di oltre cento libri per ragazzi, Marie Sellier esplora il mistero della creazione artistica a tutte le età e in tutte le sue forme, attraverso monografie, libri introduttivi per i giovanissimi e romanzi per adolescenti e giovani adulti

Espanol :

Autora de más de cien libros para jóvenes, Marie Sellier explora el misterio de la creación artística para todas las edades y en todas sus formas, a través de monografías, libros de iniciación para los más jóvenes y novelas para adolescentes y jóvenes adultos

