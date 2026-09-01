Festi-Morin – 2ème édition festival de théâtre Château de Morin Puch-d’Agenais
vendredi 18 septembre 2026 · Château de Morin · Puch-d'Agenais
Informations pratiques
Puch-d’Agenais
Festi-Morin – 2ème édition festival de théâtre
Château de Morin 330, route du château de Morin Puch-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-20 21:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Deuxième édition du festival de théâtre amateur au château de Morin avec une sélection de 9 pièces de théâtre, des expositions, des concerts, des ateliers. Programme complet sur le site du château.
Restauration, bar, crêpes.
Réservation conseillée au 0607906757 – mail lareplique351@gmail.com ou sur site billet-réduc.
A très vite pour un weekend dédié au « théâtre dans tous ses états ! » .
Château de Morin 330, route du château de Morin Puch-d’Agenais 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 03 60 92 contact@chateaudemorin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festi-Morin – 2ème édition festival de théâtre
L’événement Festi-Morin – 2ème édition festival de théâtre Puch-d’Agenais a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas