Festi Musique Salle du Parc Parc Simone Veil Pougues-les-Eaux Nièvre

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

2025-06-21

Festi Musique organisé par l’Harmonie de Pougues à la salle du Parc Simone Veil à Pougues les Eaux.

Rendez vous toute la journée de 10h à 18h samedi 21 juin.

De nombreuses animations sur place

– à 10h30 Bébés lecteurs

– à 11h30 et à 14h Ensemble musical

– à 15h Elèves en scène

– à 16h30 Atelier musical enfants

– à 17h30 Ensemble musical

Toute la journée vente de gâteaux, ateliers maquillage, musique et nature, dessine moi la musique puis présentation d’instruments de musique, fabrication d’instruments de musique avec objets recyclés et des rencontres…

Infos par mail harmonie2pougues58@laposte.net .

