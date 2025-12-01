Festi noël

Place des halles Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Calqué sur le modèle du Festival d’été. La Bagnol Troupe Dance propose de fêter noël en chantant (avec Sylvain Guérin et Victor Dufour) et en dansant.

Lieu Place des halles (derrière la gare)

Renseignements Alain JARRY 06 87 84 65 85 ou alain.jarry61@orange.fr .

Place des halles Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 87 84 65 85 alain.jarry61@orange.fr

English : Festi noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festi noël Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2025-10-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne