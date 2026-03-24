FESTI PITCHOUNS Place Georges Brassens Nailloux

FESTI PITCHOUNS

Place Georges Brassens HALLE DE NAILLOUX Nailloux Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-10 21:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

L’espace d’un week-end, la Halle de Nailloux se transforme en un univers magique et onirique pour trois jours de festival pour petits et grands.

Du théâtre, des contes, des marionnettes, de la magie, mais aussi des ateliers d’initiation ou de maquillage et bien d’autres surprises pour enchanter petits et grands en attendant les vacances!

VENDREDI 10 AVRIL

18h00 Ouverture de la Halle, buvette, animations

20h00 Spectacle Le Tribunal des Méchants (à partir de 6 ans) par la Compagnie Ici et Pas Ailleurs.

Durée: 50mn

Spectacle offert par la médiathèque Municipale de Nailloux (entrée gratuite sans réservation)

SAMEDI 11 AVRIL

Toute la Journée: buvette, animations surprises (clowns, maquillage…), entractes…

10h00-12h00 Atelier: CRÉATION D’UN CONTE PAR LE JEU par la Compagnie Les Contes Itinérants

En lien avec le spectacle de l’après-midi, les enfants exploreront la figure du loup dans les contes traditionnels à travers des jeux de théâtre et d’improvisation. Ensemble, ils inventeront une histoire pleine de personnages, d’aventures et de surprises, dans une ambiance ludique et créative.

Un moment de jeu et de création pour entrer dans le monde des contes… et peut-être voir le loup autrement.

Cet atelier aura lieu si un nombre suffisant d’enfants est atteint, merci de réserver.

15h00 Spectacle L’Authentique Histoire du Grand Méchant Loup (de 3 à 10 ans) par la Compagnie Les Contes Itinérants

18h00 Spectacle Prélude pour un Poisson Rouge (à partir de 4 ans ) par la Compagnie Sans Gravité

DIMANCHE 12 AVRIL

11h00 Spectacle Notes Magiques (à partir de 2 ans) par la Compagnie On s’en Tape

16h00 Spectacle: Little Big Circus (à partir de 5 ans) par la Compagnie au Palc

17h30 Cinéma d’animation Jumper organisé par Le Trait d’Union (Place de l’Eglise) 16 .

Place Georges Brassens HALLE DE NAILLOUX Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie festipitchouns@legraindesel.org

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English :

For a weekend, the Halle de Nailloux is transformed into a magical, dreamlike universe for three days of festival fun for young and old alike.

L’événement FESTI PITCHOUNS Nailloux a été mis à jour le 2026-03-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE