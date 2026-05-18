Pont-Scorff

FESTI RANDO 2026

Place de la Maison des Princes Pont-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Une rando placée sous le signe de la convivialité, de la nature et de la bonne humeur, pour petits et grands.

Où ?

Départ et arrivée place de la Maison des Princes le cœur battant de Pont-Scorff !

Au programme

3 parcours pour tous les niveaux 4 km, 8 km ou 14 km à vous de choisir l’aventure !

Départs échelonnés de 17h45 à 19h30 chacun randonne à son rythme, dans la joie et la détente.

Nouveauté 2026 un parcours adapté de 4 km spécialement conçu pour les PMR et les poussettes parce que le plaisir de la rando est pour tous !

Et ce n’est pas tout !

Un repas gourmand vous attend le long des parcours pour recharger les batteries et profiter de moments conviviaux entre randonneurs. .

Place de la Maison des Princes Pont-Scorff 56620 Morbihan Bretagne +33 6 95 64 11 99

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English :

L’événement FESTI RANDO 2026 Pont-Scorff a été mis à jour le 2026-05-18 par ADT 56