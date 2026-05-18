FESTI RANDO 2026 Pont-Scorff
FESTI RANDO 2026 Pont-Scorff samedi 6 juin 2026.
Pont-Scorff
FESTI RANDO 2026
Place de la Maison des Princes Pont-Scorff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Une rando placée sous le signe de la convivialité, de la nature et de la bonne humeur, pour petits et grands.
Où ?
Départ et arrivée place de la Maison des Princes le cœur battant de Pont-Scorff !
Au programme
3 parcours pour tous les niveaux 4 km, 8 km ou 14 km à vous de choisir l’aventure !
Départs échelonnés de 17h45 à 19h30 chacun randonne à son rythme, dans la joie et la détente.
Nouveauté 2026 un parcours adapté de 4 km spécialement conçu pour les PMR et les poussettes parce que le plaisir de la rando est pour tous !
Et ce n’est pas tout !
Un repas gourmand vous attend le long des parcours pour recharger les batteries et profiter de moments conviviaux entre randonneurs. .
Place de la Maison des Princes Pont-Scorff 56620 Morbihan Bretagne +33 6 95 64 11 99
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English :
L’événement FESTI RANDO 2026 Pont-Scorff a été mis à jour le 2026-05-18 par ADT 56