Informations pratiques

Le Cayrol

Festi Rando Des boraldes aux biquettes au Cayrol

Le Cayrol Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Plongez au pays des Boraldes, où le relief se mêle au patrimoine religieux, comme en témoigne l’abbaye de Bonneval. À la fin de cette randonnée, découvrez la Fenadou, une ferme où la biquette est reine.

. Date et heure Mardi 21 juillet à 14h30

. Lieu de départ de la randonnée Le Cayrol (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Difficile Distance totale 10 km Dénivelé 330 m Durée approximative totale (randonnée + activité) 5h30

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

. Nous ne pouvons pas accueillir les chiens sur cette randonnée. Merci de votre compréhension

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 5 .

Le Cayrol 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 10 63 accueil@terresdaveyron.fr

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English :

Immerse yourself in the land of the Boraldes, where the landscape blends with religious heritage, as evidenced by Bonneval Abbey. At the end of this hike, discover La Fenadou, a farm where goats reign supreme.

L’événement Festi Rando Des boraldes aux biquettes au Cayrol Le Cayrol a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)