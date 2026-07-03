Informations pratiques

Montrozier

Festi Rando Géo rando au Natura 2000 de Gages-Cayssac

Montrozier Aveyron

Tarif : – – EUR

0

Tarif enfant

Enfant de moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Suivez les pas d’une passionnée pour un voyage à travers le temps et la nature. De l’histoire secrète des roches aux mystères de la flore locale, laissez-vous guider au cœur de nos paysages. La nature n’aura plus aucun secret pour vous.

. Date et heure Lundi 3 août à 9h

. Lieu de départ de la randonnée Montrozier (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Facile Distance totale 5 km Dénivelé 80 m Durée approximative totale 3h

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

. Nous ne pouvons pas accueillir les chiens sur cette randonnée. Merci de votre compréhension

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions le samedi 01/08 à 18h.

NB Cette randonnée ne pourra être assurée que si le nombre minimal de 4 participants de + de 12 ans est atteint. 0 .

Montrozier 12630 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow in the footsteps of an enthusiast on a journey through time and nature. From the hidden history of the rocks to the mysteries of the local flora, let yourself be guided into the heart of our landscapes. Nature will hold no more secrets for you.

L’événement Festi Rando Géo rando au Natura 2000 de Gages-Cayssac Montrozier a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)