Informations pratiques

Campuac

Festi Rando Initiation artistique à Campuac

Campuac Aveyron

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Individuel

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Prenez le temps de vous connecter à la nature et à votre créativité au détour d’un sentier.

Cette échappée est une invitation à poser un regard neuf sur notre région tout en s’initiant ou se perfectionnant aux techniques de l’aquarelle, du dessin et de la perspective.

. Date et heure Lundi 27 juillet à 8h30

. Lieu de départ de la randonnée Campuac (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Facile Distance totale 3 km Dénivelé 50 m Durée approximative totale (randonnée + activité) 3h.

. Les enfants (âge conseillé à partir de 10 ans) doivent être accompagnés d’un adulte

. Les chiens sont admis (tenus en laisse)

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo

. Liste du matériel à emporter pour ceux qui souhaitent venir avec leurs propres fournitures

– Carton ou planche à dessin

– Pinces

– Crayons HB 2B 4B 6B 9B

– Crayons aquarelles 4 ou 5 couleurs

– Boîte aquarelle

– Taille-crayon

– Gomme tendre

– Carnet ou 4-5 feuilles aquarelles 300 grammes + 1-2 feuilles brouillons tests

– 2 ou 3 pinceaux et/ou brosses

– Papier essuie-tout

– Pot d’eau

Optionnel Encre de Chine et encres sépia bleu violet autres au choix… (plume et/ou porte plume)

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 12h30. 25 .

Campuac 12580 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 10 63 accueil@terresdaveyron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take some time to connect with nature and your creativity as you wander along a trail.

L’événement Festi Rando Initiation artistique à Campuac Campuac a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)