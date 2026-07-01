Informations pratiques

Bessuéjouls

Festi Rando L’art de l’œuvre à Bessuéjouls et Sébrazac

Bessuéjouls Aveyron

Tarif : – – EUR

0

Tarif enfant

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Sur le chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle, laissez-vous surprendre par une œuvre d’art refuge unique, avant de pousser les portes de l’atelier du Réquista. Un lieu inspirant où l’excellence du savoir-faire prend tout son sens.

. Date et heure Samedi 18 juillet à 16h

. Lieu de départ de la randonnée Bessuéjouls (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Moyen Distance totale 8,5 km Dénivelé 290 m Durée approximative totale (randonnée + activité) 4h30

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

. Nous ne pouvons pas accueillir les chiens sur cette randonnée. Merci de votre compréhension

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 0 .

Bessuéjouls 12500 Aveyron Occitanie

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English :

On the Way to Santiago de Compostela, let yourself be captivated by a unique work of art that serves as a sanctuary, before stepping inside the R%E9quista workshop. An inspiring place where the excellence of craftsmanship truly comes to life.

L’événement Festi Rando L’art de l’œuvre à Bessuéjouls et Sébrazac Bessuéjouls a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)