Informations pratiques

Espeyrac

Festi Rando Moulin de Méjane à Espeyrac

Espeyrac Aveyron

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Profitez d’une jolie promenade dans le vallon des Dazes pour pousser les portes du moulin de Méjane. L’artisan des lieux vous guidera à travers son moulin et vous dévoilera tout le savoir-faire de sa production d’huile artisanale.

. Date et heure Vendredi 24 juillet à 9h30

. Lieu de départ de la randonnée Espeyrac (le lieu exact vous sera communiqué sur votre billet électronique)

. Niveau de difficulté randonnée Facile Distance totale 4,5 km Dénivelé 140 m Durée approximative totale (randonnée + visite) 2h30

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

. Les chiens sont admis (tenus en laisse) mais ne pourront pas entrer dans l’atelier. Merci de votre compréhension

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 0 .

Espeyrac 12140 Aveyron Occitanie

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English :

Enjoy a lovely walk through the Dazes Valley to visit the M%E9jane mill. The miller will guide you %E0 through his mill and reveal all the secrets of his artisanal oil production.

L’événement Festi Rando Moulin de Méjane à Espeyrac Espeyrac a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)