Festi rock and engine Rue des Résiniers Marcheprime

Marcheprime

Festi rock and engine

Rue des Résiniers Parc Pereire Marcheprime Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Deuxième édition du festival rock dans le parc Pereire les 9 et 10 mai prochains !

En mai, il va y avoir de l’électricité dans l’air ! L’association CRANE (Crazy Rider Asso Nutty Engine), avec le soutien de la municipalité, proposera la deuxième édition du Festi Rock,, qui se déroulera les 9 et 10 mai au parc Pereire. Motards et non motards, CRANE vous invite à un événement mémorable pour célébrer ensemble la passion du rock, de la route et la joie d’être ensemble !

Au programme (entrée gratuite) concerts, stands auto et moto US avec véhicules d’exception, démonstrations de krav maga, défilé de pin up, tattoo, tombola, zone foraine, jeux de bikers, restauration, buvette…

Les concerts BR SESSION , IRIDESCENCE, OYSTER’S CRY, MAD & MEN, Black’N Red, Les Mauvaises Graines, YOUNG BLUESTERS, Blue Socks Band, DJ Teknisher Art.&.Tek .

Rue des Résiniers Parc Pereire Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 72 70 63

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English : Festi rock and engine

L’événement Festi rock and engine Marcheprime a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Coeur Bassin