FESTI’ RUN LAC DE LA RAMÉE Tournefeuille

Tournefeuille

FESTI’ RUN

LAC DE LA RAMÉE 21 Chemin de Larramet Tournefeuille Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-05 14:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Relevez le défi solidaire !

Un événement sportif, festif, inclusif et solidaire, porté par APF France handicap, pour financer ses actions en faveur des personnes en situation de handicap.

Débutant ou sportif confirmé, marcheur, coureur ou roulant le Festi’Run est ouvert à tous. 2 circuits sont proposés 3 ou 5 km. 5 .

LAC DE LA RAMÉE 21 Chemin de Larramet Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 50 85 50 dd.31@apf.asso.fr

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English :

Take up the solidarity challenge!

L’événement FESTI’ RUN Tournefeuille a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE