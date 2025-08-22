Festi Rural – Prairie des Sagnes Laveissière

Festi Rural – Prairie des Sagnes Laveissière vendredi 22 août 2025.

Cantal

Festi Rural Prairie des Sagnes Centre / Prairie des Sagnes Laveissière Cantal

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-24

2025-08-22

3 Jours pour célébrer la richesse et la diversité des territoires ruraux

Conférences, débats, tables rondes, ateliers, village enfants et adolescents, théâtre, concerts

Prairie des Sagnes Centre / Prairie des Sagnes

Laveissière 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

English :

3 days to celebrate the richness and diversity of rural areas

Conferences, debates, round tables, workshops, children’s and teenagers’ village, theater, concerts

German :

3 Tage, um den Reichtum und die Vielfalt der ländlichen Gebiete zu feiern

Konferenzen, Debatten, runde Tische, Workshops, Kinder- und Jugenddorf, Theater, Konzerte

Italiano :

3 giorni per celebrare la ricchezza e la diversità delle aree rurali

Conferenze, dibattiti, tavole rotonde, laboratori, villaggio per bambini e ragazzi, teatro, concerti, ecc

Espanol :

3 días para celebrar la riqueza y diversidad de las zonas rurales

Conferencias, debates, mesas redondas, talleres, aldea infantil y juvenil, teatro, conciertos, etc

L’événement Festi Rural Laveissière a été mis à jour le 2025-01-31 par Office de Tourisme du Lioran