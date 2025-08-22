Festi Rural – Prairie des Sagnes Laveissière
Festi Rural – Prairie des Sagnes Laveissière vendredi 22 août 2025.
Cantal
Festi Rural Prairie des Sagnes Centre / Prairie des Sagnes Laveissière Cantal
Début : 2025-08-22
fin : 2025-08-24
2025-08-22
3 Jours pour célébrer la richesse et la diversité des territoires ruraux
Conférences, débats, tables rondes, ateliers, village enfants et adolescents, théâtre, concerts
Laveissière 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
English :
3 days to celebrate the richness and diversity of rural areas
Conferences, debates, round tables, workshops, children’s and teenagers’ village, theater, concerts
German :
3 Tage, um den Reichtum und die Vielfalt der ländlichen Gebiete zu feiern
Konferenzen, Debatten, runde Tische, Workshops, Kinder- und Jugenddorf, Theater, Konzerte
Italiano :
3 giorni per celebrare la ricchezza e la diversità delle aree rurali
Conferenze, dibattiti, tavole rotonde, laboratori, villaggio per bambini e ragazzi, teatro, concerti, ecc
Espanol :
3 días para celebrar la riqueza y diversidad de las zonas rurales
Conferencias, debates, mesas redondas, talleres, aldea infantil y juvenil, teatro, conciertos, etc
L’événement Festi Rural Laveissière a été mis à jour le 2025-01-31 par Office de Tourisme du Lioran