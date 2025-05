Festi’ Sports Dompaire – rue de la Gare Dompaire, 17 mai 2025 10:00, Dompaire.

Journée intergénérationnelle.

Rando découverte départ 10h (durée2h), mini foot sur le city stade, pétanque, jeu de quilles, jeu du corn hole.

Prévoir repas tiré du sac.

Buvette sur place.Tout public

English :

Festi’ Sports Dompaire

Salle de la Gare

Intergenerational day.

Discovery hike departing 10am (duration 2h), mini soccer on the city stadium, pétanque, bowling, corn hole game.

Packed lunch.

Refreshment bar on site.

German :

Festi’ Sports Dompaire

Salle de la Gare (Saal des Bahnhofs)

Tag zwischen den Generationen.

Entdeckungswanderung ab 10 Uhr (Dauer: 2 Stunden), Minifußball im City-Stadion, Boulespiel, Kegeln, Cornhole-Spiel.

Essen aus dem Rucksack vorsehen.

Getränke vor Ort.

Italiano :

Festa dello Sport Dompaire

Salle de la Gare

Giornata intergenerazionale.

Passeggiata di scoperta a partire dalle 10.00 (durata 2 ore), mini-calcio nello stadio cittadino, bocce, bowling, gioco del corn hole.

Pranzo al sacco.

Bar di ristoro in loco.

Espanol :

Festi’ Sports Dompaire

Salle de la Gare

Jornada intergeneracional.

Paseo de descubrimiento a partir de las 10 h (2 horas de duración), minifútbol en el estadio municipal, petanca, bolos, juego del agujero de maíz.

Almuerzo para llevar.

Bar in situ.

