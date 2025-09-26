FESTI-THON Sète

FESTI-THON Sète vendredi 26 septembre 2025.

FESTI-THON

Accès 15, Promenade du Lido Sète Hérault

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Festi-Thon célèbre le thon rouge de Méditerranée avec une cuisine créative et responsable, mêlant tradition et modernité.L’événement offre une expérience unique pieds dans le sable, alliant gastronomie, musique électronique et coucher de soleil à Sète. .

Accès 15, Promenade du Lido Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 81 41 62 73 lavoilerougesete@gmail.com

English :

Festi-Thon celebrates Mediterranean bluefin tuna with creative, responsible cuisine that blends tradition and modernity.

German :

Festi-Thon feiert den Roten Thunfisch aus dem Mittelmeer mit einer kreativen und verantwortungsbewussten Küche, die Tradition und Moderne miteinander verbindet.

Italiano :

Festi-Thon celebra il tonno rosso del Mediterraneo con una cucina creativa e responsabile che unisce tradizione e modernità.

Espanol :

Festi-Thon celebra el atún rojo del Mediterráneo con una cocina creativa y responsable que mezcla tradición y modernidad.

