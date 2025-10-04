Festi Trail Place de l’Eglise Brassy

Festi Trail Place de l'Eglise Brassy samedi 4 octobre 2025.

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-10-04

** FESTI’TRAIL de BRASSY **Le Festi’Trail de Brassy arrive, et ça va être épique ! Que tu sois traileur, marcheur, ou que tu veuilles simplement profiter d’une journée festive et pleine d’émotions, ce rendez-vous est pour toi ! Plusieurs parcours pour tous les niveaux Course familles l’après-midi Restauration sur place midi et soir Grand bal en soirée pour finir en beauté C’est bien plus qu’un événement sportif, c’est une journée complète de fête, de nature et de partage dans le cœur du Morvan. Trail au profit d’Octobre Rose .

Place de l'Eglise Le Bourg Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté brassytrail@gmail.com

