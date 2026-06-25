Festi Vapeur Fresse Mini-train Fresse-sur-Moselle

Fresse-sur-Moselle

Festi Vapeur

Fresse Mini-train 28 bis Rue de Lorraine Fresse-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Tous à bord pour une journée 100 % vapeur ! Laissez-vous émerveiller par le spectacle des locomotives miniatures en pleine action dans une ambiance chaleureuse et festive. Tout est prévu pour passer une agréable journée en famille ou entre amis !Tout public

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Fresse Mini-train 28 bis Rue de Lorraine Fresse-sur-Moselle 88160 Vosges Grand Est +33 6 62 24 59 92 cfft88160@gmail.com

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English :

All aboard for a 100% steam day! Marvel at the spectacle of miniature locomotives in action, in a warm and festive atmosphere. We’ve got everything you need for a great day out with family and friends!

L’événement Festi Vapeur Fresse-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES