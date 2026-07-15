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AGENDA · Argeliers

FESTI20 Argeliers

samedi 8 août 2026 · Argeliers

FESTI20 Argeliers

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Allée Marcelin Albert
Ville
11120 Argeliers
Département
Aude
Tarif

Argeliers

FESTI20

Allée Marcelin Albert Argeliers Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Le 8 août, Argeliers vibrera au rythme de son terroir et de ses traditions.
La fête du terroir et des traditions viticoles L’Enquant a un nouveau nom !
Au programme jeux pour enfants, marché paysan, foire aux enchères, promenades en calèche….
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Allée Marcelin Albert Argeliers 11120 Aude Occitanie  

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English :

On August 8, Argeliers will come alive with the spirit of its local culture and traditions.
The L’Enquant Festival of Local Culture and Wine Traditions has a new name!
On the program: games for kids, a farmers’ market, an auction, horse-drawn carriage rides…

L’événement FESTI20 Argeliers a été mis à jour le 2026-07-15 par