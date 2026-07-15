Informations pratiques

Argeliers

FESTI20

Allée Marcelin Albert Argeliers Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Le 8 août, Argeliers vibrera au rythme de son terroir et de ses traditions.

La fête du terroir et des traditions viticoles L’Enquant a un nouveau nom !

Au programme jeux pour enfants, marché paysan, foire aux enchères, promenades en calèche….

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Allée Marcelin Albert Argeliers 11120 Aude Occitanie

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English :

On August 8, Argeliers will come alive with the spirit of its local culture and traditions.

The L’Enquant Festival of Local Culture and Wine Traditions has a new name!

On the program: games for kids, a farmers’ market, an auction, horse-drawn carriage rides…

L’événement FESTI20 Argeliers a été mis à jour le 2026-07-15 par