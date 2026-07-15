FESTI20 Argeliers
samedi 8 août 2026 · Argeliers
Informations pratiques
Argeliers
FESTI20
Allée Marcelin Albert Argeliers Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 23:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Le 8 août, Argeliers vibrera au rythme de son terroir et de ses traditions.
La fête du terroir et des traditions viticoles L’Enquant a un nouveau nom !
Au programme jeux pour enfants, marché paysan, foire aux enchères, promenades en calèche….
.
Allée Marcelin Albert Argeliers 11120 Aude Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On August 8, Argeliers will come alive with the spirit of its local culture and traditions.
The L’Enquant Festival of Local Culture and Wine Traditions has a new name!
On the program: games for kids, a farmers’ market, an auction, horse-drawn carriage rides…
L’événement FESTI20 Argeliers a été mis à jour le 2026-07-15 par