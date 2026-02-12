Festi’bal de la Saint-Valentin Darnets
Festi’bal de la Saint-Valentin Darnets samedi 14 février 2026.
Festi’bal de la Saint-Valentin
Salle polyvalente Darnets Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14
Grand Bal Trad’
Au programme, musiques et danses trad des quatre coins du centre de la France
Midi repas tiré du sac pour un moment convivial entre danseurs et musiciens
13h00 Bœuf trad, mise en jambes des danseurs avec les musiciens présents
14h00 Duo Tourbillon, cocktail d’harmonies et de notes dédiées à la danse trad, les locaux de l’étape
15h30 Balkon, tout nouveau trio du Plateau des Millevaches, violon mandoline accordéon et cornemuse,
17:00 Les Pépés, un duo pétillant venus du Berry pour un bal trad généraliste
18:30 Amuse Cordes, trio violon/violoncelle/guitare tout droit venu du Cantal pour un bal énergique tout en douceur
À partir de 20h00 Repas tiré du sac
Buvette et repas sur le principe de l’auberge espagnole chacun apporte à manger et à boire, on met en commun pour des repas midi et soir partagés.
Programme en cours de finalisation .
Salle polyvalente Darnets 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 25 46 81
