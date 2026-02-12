Festi’bal de la Saint-Valentin

Salle polyvalente Darnets Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Grand Bal Trad’

Au programme, musiques et danses trad des quatre coins du centre de la France

Midi repas tiré du sac pour un moment convivial entre danseurs et musiciens

13h00 Bœuf trad, mise en jambes des danseurs avec les musiciens présents

14h00 Duo Tourbillon, cocktail d’harmonies et de notes dédiées à la danse trad, les locaux de l’étape

15h30 Balkon, tout nouveau trio du Plateau des Millevaches, violon mandoline accordéon et cornemuse,

17:00 Les Pépés, un duo pétillant venus du Berry pour un bal trad généraliste

18:30 Amuse Cordes, trio violon/violoncelle/guitare tout droit venu du Cantal pour un bal énergique tout en douceur

À partir de 20h00 Repas tiré du sac

Buvette et repas sur le principe de l’auberge espagnole chacun apporte à manger et à boire, on met en commun pour des repas midi et soir partagés.

Programme en cours de finalisation .

Salle polyvalente Darnets 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 25 46 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festi’bal de la Saint-Valentin

L’événement Festi’bal de la Saint-Valentin Darnets a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières