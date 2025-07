FestiBeauf + Feux d’artifice Moissey

FestiBeauf + Feux d’artifice Moissey dimanche 13 juillet 2025.

FestiBeauf + Feux d’artifice

Moissey Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-07-13 18:00:00

fin : 2025-07-13 02:00:00

2025-07-13

Prépare tes claquettes, ton marcel, ton mulet et ton pire humour !

Au programme :

Rodéo Mécanique

Mais surtout ÉLECTION DE BEAUFS 2025

Bal by DJ Raph

Feux d’artifices

À gagner :

La couronne, la gloire… et un pack de Kro!

Et le prestigieux titre Miss ou Mister Beauf 2025

Tenue beauf recommandée. Viens comme t’es… mais en pire !

1 boisson offerte pour les mulets et moustaches bien fournies

Organisé par L’Amicale du bon goût douteux (alias SHOW PATATE)

Si tu n’oses pas sauter le pas de l’accoutrement, viens au moins voter pour ton Beauf ou ta Beauf

préférée !

Zéro filtre, zéro gêne, 100% franchouille ! .

Moissey 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 77 04 11 96 caroline.millereau@sfr.fr

