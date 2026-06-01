Estibeaux

F’Estibeaux

Estibeaux Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La clique Estibeaux vous invite au F’Estibeaux Gourmand le samedi 13 juin. À partir de 20h, vous pourrez assister gratuitement au concert du groupe Les Gésiers en Salade. Tout au long de la soirée, vous profiterez d’une buvette et de plusieurs food truck sur place.

La clique Estibeaux vous invite au F’Estibeaux Gourmand du samedi 13 juin.

À partir de 20h, profitez d’un concert gratuit animé par le groupe Les Gésiers en Salade.

Une buvette ainsi que plusieurs food truck seront présents tout au long de la soirée La Krep’Éric, La Réunion des Saveurs, Lou Kas’dall, Les Sœurs Douceurs et Torti Amigo.

La soirée se poursuivra de 23h à 2h avec une ambiance bodega.

Une structure gonflable sera également installée pour les enfants. .

Estibeaux 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 75

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English : F’Estibeaux

The Estibeaux clique invites you to the F?Estibeaux Gourmand on Saturday June 13. Starting at 8pm, you can enjoy a free concert by the group Les Gésiers en Salade. Throughout the evening, there will be a refreshment bar and several food trucks on site.

L’événement F’Estibeaux Estibeaux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans