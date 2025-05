Festibinouze Fête de la bière – Brasserie artisanale de la Pleine Lune Chabeuil, 7 juin 2025 14:00, Chabeuil.

Drôme

Festibinouze Fête de la bière Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-07 01:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Une grosse fête de la bière pour célébrer la création du Collectif des Brasseries Drômoises (CBD).

.

Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 47 19 events@brasserie-pleinelune.fr

English :

A big beer festival to celebrate the creation of the Collectif des Brasseries Drômoises (CBD).

German :

Ein großes Bierfest, um die Gründung des Collectif des Brasseries Drômoises (CBD) zu feiern.

Italiano :

Una grande festa della birra per celebrare la creazione del Collectif des Brasseries Drômoises (CBD).

Espanol :

Una gran fiesta de la cerveza para celebrar la creación del Collectif des Brasseries Drômoises (CBD).

L’événement Festibinouze Fête de la bière Chabeuil a été mis à jour le 2025-05-14 par Valence Romans Tourisme