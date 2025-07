Festi’café Mon p’tit café Lamballe-Armor

Mon p’tit café 16 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-23 14:30:00

fin : 2025-07-23 18:30:00

2025-07-23

De la musique, des jeux, des sirops à gogo et des rires non-stop !

Une ambiance de folie pour les kids (et leurs parents !)

Une vraie méga BOUM avec animations à gogo !

Bar à sirops

Ateliers super fun (dessins, pâte à modeler, Lego, perles)

Photobooth

Et bien sûr… un coin maquillage pour se transformer si on en a envie !

✨ Et si tu veux venir déguisé, ça sera encore plus la fête !

Goûters gourmands assurés.

Locaux ou vacanciers, on vous attend pour faire vibrer Lamballe tous les mercredis de l’été ! .

Mon p’tit café 16 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 29 62 79

