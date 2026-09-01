Informations pratiques

Vernet-les-Bains

FESTI’CANIGÓ

Allée du Parc Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

FESTI’CANIGÓ, c’est une journée pour se retrouver, partager et célébrer notre territoire au pied du Canigó ! Au programme apéro tapas, descente de caisses à savon, concours de boules et concerts.

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Allée du Parc Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25

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English :

FESTI?CANIG%D3 is a day to get together, share, and celebrate our region at the foot of Mount Canig%F3! On the agenda: tapas and drinks, soapbox races, a boules tournament, and concerts.

L’événement FESTI’CANIGÓ Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-24 par OTI CONFLENT CANIGO