FESTI’CANIGÓ Vernet-les-Bains
samedi 12 septembre 2026 · Vernet-les-Bains
Informations pratiques
Vernet-les-Bains
FESTI’CANIGÓ
Allée du Parc Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12
FESTI’CANIGÓ, c’est une journée pour se retrouver, partager et célébrer notre territoire au pied du Canigó ! Au programme apéro tapas, descente de caisses à savon, concours de boules et concerts.
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Allée du Parc Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 53 25
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English :
FESTI?CANIG%D3 is a day to get together, share, and celebrate our region at the foot of Mount Canig%F3! On the agenda: tapas and drinks, soapbox races, a boules tournament, and concerts.
L’événement FESTI’CANIGÓ Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-24 par OTI CONFLENT CANIGO