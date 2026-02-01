Festi’Carnaval Bourbon-Lancy
Festi’Carnaval Bourbon-Lancy jeudi 12 février 2026.
Festi’Carnaval
Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-12 14:30:00
fin : 2026-02-12 17:00:00
2026-02-12
Fêtez Carnaval à l’espace Saint-Léger c’est gratuit et ouvert à tous.
Location de costumes possible.
Sur inscription au Centre Social ou au Relais Petite Enfance Jacques Prévert. .
Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 76 15 00 95
