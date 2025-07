FESTICATAL’ANGLES Les Angles

Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-07 10:00:00

fin : 2025-08-10 23:30:00

2025-08-07

Pendant 4 jours, venez découvrir la culture Catalane au travers d’une multitude d’animations et d’activités. Un véritable trésor culturel à portée de main !

Jeudi 07 août

– de 10h à 12h et de 14h à 17h Navigation en barque Catalane. Places limit…

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

English :

For 4 days, come and discover Catalan culture through a multitude of events and activities. A cultural treasure trove at your fingertips!

Thursday, August 07

– 10am to 12pm and 2pm to 5pm: Sailing in a Catalan boat. Places limited…

German :

Entdecken Sie vier Tage lang die katalanische Kultur durch eine Vielzahl von Animationen und Aktivitäten. Ein wahrer Kulturschatz zum Anfassen!

Donnerstag, den 07. August

– von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr: Fahrt mit einem katalanischen Boot. Begrenzte Plätze…

Italiano :

Per 4 giorni, venite a scoprire la cultura catalana attraverso una serie di eventi e attività. Un tesoro culturale a portata di mano!

Giovedì 07 agosto

– dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00: navigazione in barca catalana. I posti sono limitati.

Espanol :

Durante 4 días, venga a descubrir la cultura catalana a través de un sinfín de actos y actividades. Un tesoro cultural a su alcance

Jueves 07 de agosto

– de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00: Navegación en barco catalán. Plazas limitadas.

