Gratuit

Début : 2025-07-05 15:00:00

fin : 2025-07-05 22:00:00

2025-07-05

2025-07-06

FestiChânes ouvre ses portes.

80 artistes et artisans exposent dans les jardins et cours privés.

Plein de musiciens et de chanteurs animent la scène, les rues et les jardins

Ouvert à tous. Gratuit. .

Le Bourg Centre village

Chânes 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 93 36 97

