FESTICHANSONS Thézan-lès-Béziers
2 Rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers Hérault
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-04
2025-10-03
Festival d’auteurs compositeurs interprètes de notre région. Chaque soir 2 concerts et sur place foodtrucks pour se restaurer.
2 Rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 000000000
English :
Festival of singer-songwriters from our region. 2 concerts each evening, plus on-site foodtrucks.
German :
Festival von Autoren, Komponisten und Interpreten aus unserer Region. Jeden Abend 2 Konzerte und vor Ort Foodtrucks, um sich zu verpflegen.
Italiano :
Festival di cantautori della nostra regione. 2 concerti ogni sera e camioncini di cibo sul posto.
Espanol :
Festival de cantautores de nuestra región. 2 conciertos cada noche y foodtrucks in situ.
