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AGENDA · Cambo-les-Bains

Festichanvre Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains

samedi 26 septembre 2026 · Parc Saint-Joseph · Cambo-les-Bains

Festichanvre Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Parc Saint-Joseph
Adresse
Halle Bernadette Jougleux
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Festichanvre

Parc Saint-Joseph Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :
2026-09-26

10h30–12h00 Conférences L’intéret agronomique du chanvre à travers le textile
10h15-11h Animation Sentier botanique plante sauvage comestible (inscription 2€)
11h-11h45 Atelier cosmétique Fabrique ton dentifrice au chanvre
12h-13h30 Déjeuner menu à 13€
14h-15h30 Conférence Alimentation et nutrition / besoin humain métabolique / bienfaits du chanvre
14h15-15h Animation jeux de piste
15h-16h Animation Détente yoga bien être avec Quitterie Hari
16h-17h Atelier bâtiment béton de chanvre fabrication de briques de chaux-chanvre
16h-18h Animation jeux de l’oie et jeu sur la nutrition. Lots à gagner.
16h15-17h Animation sentier botanique plante sauvage comestible (inscription 2€)
17h-17h45 Démo culinaire dégustation de pesto aux graines de chanvre et smoothie protéinés aux graines de chanvre
19h clôture de Festival   .

Parc Saint-Joseph Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 70 23 39  abondancenature64@gmail.com

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English : Festichanvre

L’événement Festichanvre Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cambo les Bains

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