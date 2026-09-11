Festichanvre Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Festichanvre

Parc Saint-Joseph Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

10h30–12h00 Conférences L’intéret agronomique du chanvre à travers le textile

10h15-11h Animation Sentier botanique plante sauvage comestible (inscription 2€)

11h-11h45 Atelier cosmétique Fabrique ton dentifrice au chanvre

12h-13h30 Déjeuner menu à 13€

14h-15h30 Conférence Alimentation et nutrition / besoin humain métabolique / bienfaits du chanvre

14h15-15h Animation jeux de piste

15h-16h Animation Détente yoga bien être avec Quitterie Hari

16h-17h Atelier bâtiment béton de chanvre fabrication de briques de chaux-chanvre

16h-18h Animation jeux de l’oie et jeu sur la nutrition. Lots à gagner.

16h15-17h Animation sentier botanique plante sauvage comestible (inscription 2€)

17h-17h45 Démo culinaire dégustation de pesto aux graines de chanvre et smoothie protéinés aux graines de chanvre

19h clôture de Festival .

Parc Saint-Joseph Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 70 23 39 abondancenature64@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festichanvre

L’événement Festichanvre Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cambo les Bains