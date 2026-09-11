Festichanvre Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains
samedi 26 septembre 2026 · Parc Saint-Joseph · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Festichanvre
Parc Saint-Joseph Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26
10h30–12h00 Conférences L’intéret agronomique du chanvre à travers le textile
10h15-11h Animation Sentier botanique plante sauvage comestible (inscription 2€)
11h-11h45 Atelier cosmétique Fabrique ton dentifrice au chanvre
12h-13h30 Déjeuner menu à 13€
14h-15h30 Conférence Alimentation et nutrition / besoin humain métabolique / bienfaits du chanvre
14h15-15h Animation jeux de piste
15h-16h Animation Détente yoga bien être avec Quitterie Hari
16h-17h Atelier bâtiment béton de chanvre fabrication de briques de chaux-chanvre
16h-18h Animation jeux de l’oie et jeu sur la nutrition. Lots à gagner.
16h15-17h Animation sentier botanique plante sauvage comestible (inscription 2€)
17h-17h45 Démo culinaire dégustation de pesto aux graines de chanvre et smoothie protéinés aux graines de chanvre
19h clôture de Festival .
Parc Saint-Joseph Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 70 23 39 abondancenature64@gmail.com
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English : Festichanvre
L’événement Festichanvre Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cambo les Bains
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