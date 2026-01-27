Festi’Chat du jeu Centre Culturel de Fontlozier Valence

Festi’Chat du jeu

Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence Drôme

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 22:00:00

2026-02-21

Festival de jeux de société à thème chat organisé par l’Ecole du Chat de Valence, pour tous les publics. Présence d’un stand des Jeux du K’Dor.

Entrée libre, buvette et petite restauration sur place.

Festival of cat-themed board games organized by Valence’s Ecole du Chat, for all ages. K’Dor Games stand.

Free admission, refreshments and snacks on site.

