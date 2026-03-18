Festi’Cheval

Cabaret équestre Houtaud Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Le rendez-vous incontournable pour les passionnés d’art équestre. Rendez vous pour 3 jours de fêtes, de spectacles équestres, d’animations, de rencontres et de partage autour de notre passion du cheval.

Restauration et buvette sur place. Réservation en ligne. .

Cabaret équestre Houtaud 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festi’Cheval

L’événement Festi’Cheval Houtaud a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS