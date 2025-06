Festi’Cheval Route de Bordeaux Pau 6 juillet 2025 07:00

Pyrénées-Atlantiques

Festi’Cheval Route de Bordeaux Domaine de Sers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Un week-end festif et convivial durant lequel petits et grands pourront s’initier à l’équitation gratuitement (balades à poney, en calèche, lien avec l’animal) mais également assister à de nombreux concours équestres dont 3 finales départementales.

Des animations non stop toute la journée seront adaptées aux enfants mais également aux personnes en situation de handicap ou ne pouvant pas monter à cheval (résidents d’EHPAD et d’IME)

Un marché local et artisanal avec plus de 50 stands sera présent durant les 2 jours afin de vous proposer des produits de qualité.

Possibilité de se restaurer sur place au sein de notre pôle restauration comprenant buvette, food-truck et une dizaine de stands de confiseries et desserts à consommer sur place. .

Route de Bordeaux Domaine de Sers

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine secretariat.cde64@cde.ffe.com

English : Festi’Cheval

German : Festi’Cheval

Italiano :

Espanol : Festi’Cheval

L’événement Festi’Cheval Pau a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Pau