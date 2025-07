FESTICINÉ Grenade

FESTICINÉ Grenade dimanche 24 août 2025.

FESTICINÉ

L’ENTRACT’ GRENADE CINÉMA Grenade Haute-Garonne

Début : 2025-08-24

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Le cinéma de plein air, les pieds dans l’eau !

Au programme Concert du groupe de Pop Rock NES ; Baignade jusqu’à 21h00 ; Restauration sur place ; Projection à la tombée de la nuit.

Cette année, nous vous proposons l’énorme succès de l’an dernier « Un p’tit truc en plus », une comédie cocasse et chaleureuse de et avec Artus.

Pensez à apporter un siège et maillot de bain.

En cas de mauvais temps, rendez-vous au cinéma. 0 .

L’ENTRACT’ GRENADE CINÉMA Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 62 34 contact@grenadecinema.fr

English :

Open-air cinema with your feet in the water!

On the program: Concert by Pop Rock band NES; Swimming until 9:00 pm; Catering on site; Screening at dusk.

German :

Das Freiluftkino mit den Füßen im Wasser!

Programm: Konzert der Pop-Rock-Band NES; Schwimmen bis 21 Uhr; Essen und Trinken vor Ort; Filmvorführung bei Einbruch der Dunkelheit.

Italiano :

Cinema all’aperto con i piedi nell’acqua!

In programma: concerto del gruppo pop rock NES; nuoto fino alle 21:00; ristorazione in loco; proiezioni al tramonto.

Espanol :

Cine al aire libre con los pies en el agua

En el programa: concierto del grupo de pop rock NES; baño hasta las 21:00; catering in situ; proyecciones al anochecer.

