FESTI’COEUR Turckheim

FESTI’COEUR

Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : Dimanche 2026-03-29 16:30:00 - 18:15:00

Début : Dimanche 2026-03-29 16:30:00

fin : 2026-03-29 18:15:00

Date(s) :

2026-03-29

L’ensemble vocal Joseph Muller de Colmar; la chorale du lycée de Sainte Marie-aux-Mines et les pinsons du vignoble de Niedermorschwihr vous proposent un temps de chant choral. Chaque chorale présentera son programme puis elles se réuniront pour le final. Ce concert soutien une action de la maison St Joseph de Mulhouse pour les enfants placés. L’entrée de ce concert est libre. Plateau. 0 .

Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin

