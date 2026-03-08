Festi’Concert Latino Lignan-de-Bordeaux
Festi’Concert Latino Lignan-de-Bordeaux samedi 21 mars 2026.
Festi’Concert Latino
Salle polyvalente Lignan-de-Bordeaux Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
FEST’LIGNAN vous donne rendez-vous le samedi 21 mars pour une soirée 100% CALIENTE ! Venez vibrer sur des rythmes Latino ! Que vous soyez pro de la salsa ou juste là pour l’ambiance, préparez vous à bouger !Buvette et petite restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée. Réservation conseillée, places limitées. .
Salle polyvalente Lignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 31 10 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festi’Concert Latino
L’événement Festi’Concert Latino Lignan-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-03-05 par OT de l’Entre-deux-Mers