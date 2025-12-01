Festi’Contes  La saga des petits radis  Salle des fêtes Saint-Bonnet-de-Rochefort

Festi’Contes La saga des petits radis

Salle des fêtes 2 chemin du puy de la Reine Saint-Bonnet-de-Rochefort Allier

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

C’est la sarabande dans les plates-bandes, on vient ce midi cueillir les radis

Ainsi commence la cavale des petits radis qui se poursuit au rythme effréné des rimes de Françoise Morvan. Un spectacle enfants, à partir de 18 mois !

Salle des fêtes 2 chemin du puy de la Reine Saint-Bonnet-de-Rochefort 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73

English :

c’est la sarabande dans les plates-bandes, on vient ce midi cueillir les radis ( It’s a saraband in the flowerbeds, we’re coming at noon to pick the radishes )

Thus begins the cavale of the little radishes, which continues to the frantic rhythm of Françoise Morvan’s rhymes. A children’s show for ages 18 months and up!

German :

In den Beeten geht es hoch her, heute Mittag werden die Radieschen gepflückt

So beginnt die Flucht der kleinen Radieschen, die sich im rasanten Rhythmus der Reime von Françoise Morvan fortsetzt. Eine Kindervorstellung, ab 18 Monaten!

Italiano :

È una sarabanda nelle aiuole, veniamo a raccogliere i ravanelli all’ora di pranzo

Così inizia il cavale dei piccoli ravanelli, che prosegue al ritmo frenetico delle rime di Françoise Morvan. Uno spettacolo per bambini dai 18 mesi in su!

Espanol :

Es una zarabanda en los parterres, venimos a recoger los rábanos a la hora de comer

Así comienza el cavale de los rabanitos, que continúa al ritmo frenético de las rimas de Françoise Morvan. Un espectáculo infantil a partir de los 18 meses

