Festi’Contes Peupliers et cailloux secs rue du Plaix Target

Festi’Contes Peupliers et cailloux secs

rue du Plaix Salle Socio-culturelle Target Allier

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Découvrez Peupliers et cailloux secs, un spectacle participatif où chacun contribue à l’histoire… et à la soupe musicale partagée !

rue du Plaix Salle Socio-culturelle Target 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73

English :

Discover Peupliers et cailloux secs, a participatory show where everyone contributes to the story? and to the shared musical soup!

German :

Entdecken Sie Pappeln und trockene Kieselsteine, eine partizipative Aufführung, bei der jeder zur Geschichte beiträgt? und zu einer gemeinsamen musikalischen Suppe!

Italiano :

Scoprite Peupliers et cailloux secs (Pioppi e ciottoli secchi), uno spettacolo partecipativo in cui tutti contribuiscono alla storia e alla zuppa musicale condivisa!

Espanol :

Descubra Peupliers et cailloux secs (Álamos y guijarros secos), un espectáculo participativo en el que todos contribuyen a la historia… ¡y a la sopa musical compartida!

L’événement Festi’Contes Peupliers et cailloux secs Target a été mis à jour le 2025-08-31 par Office de tourisme Val de Sioule