Festi’Contes Raconte-moi une histoire Accueil de loisirs Michelet Saint-Pourçain-sur-Sioule

Festi’Contes Raconte-moi une histoire
Accueil de loisirs Michelet 8 rue des fossés Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Partagez un moment convivial avec Raconte-moi une histoire contes pour tous suivis d’un délicieux brunch sucré-salé.
Accueil de loisirs Michelet 8 rue des fossés Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73
English :
Share a convivial moment with Raconte-moi une histoire: storytelling for all, followed by a delicious sweet and savory brunch.
German :
Teilen Sie einen geselligen Moment mit Raconte-moi une histoire (Erzähl mir eine Geschichte): Märchen für alle, gefolgt von einem köstlichen süßen und salzigen Brunch.
Italiano :
Condividete un momento di convivialità con Raconte-moi une histoire: racconti per tutti seguiti da un delizioso brunch dolce e salato.
Espanol :
Comparta un momento de convivencia con Raconte-moi une histoire: cuentos para todos seguidos de un delicioso brunch dulce y salado.
