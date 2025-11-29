Festi’Contes Raconte-moi une histoire Accueil de loisirs Michelet Saint-Pourçain-sur-Sioule

Festi’Contes Raconte-moi une histoire

Accueil de loisirs Michelet 8 rue des fossés Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Partagez un moment convivial avec Raconte-moi une histoire contes pour tous suivis d’un délicieux brunch sucré-salé.

Accueil de loisirs Michelet 8 rue des fossés Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73

English :

Share a convivial moment with Raconte-moi une histoire: storytelling for all, followed by a delicious sweet and savory brunch.

German :

Teilen Sie einen geselligen Moment mit Raconte-moi une histoire (Erzähl mir eine Geschichte): Märchen für alle, gefolgt von einem köstlichen süßen und salzigen Brunch.

Italiano :

Condividete un momento di convivialità con Raconte-moi une histoire: racconti per tutti seguiti da un delizioso brunch dolce e salato.

Espanol :

Comparta un momento de convivencia con Raconte-moi une histoire: cuentos para todos seguidos de un delicioso brunch dulce y salado.

