Festi’Contes Trop c’est trop Salle des fêtes Taxat-Senat

Festi’Contes Trop c’est trop
Salle des fêtes 55 route de Senat Taxat-Senat Allier
Début : 2025-11-08 16:00:00
Marionnettes et rires garantis avec Trop c’est trop ! Une aventure ludique et gourmande pour sensibiliser petits et grands à l’alimentation saine.
Salle des fêtes 55 route de Senat Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73
English :
Puppets and laughter guaranteed with Trop c?est trop! A playful, gourmet adventure to raise awareness of healthy eating for young and old alike.
German :
Marionettentheater und Lachen garantiert mit Trop c’est trop! Ein spielerisches und köstliches Abenteuer, das Groß und Klein für gesunde Ernährung sensibilisiert.
Italiano :
Burattini e risate assicurate con Trop c’est trop! Un’avventura divertente e gustosa per sensibilizzare grandi e piccini a una sana alimentazione.
Espanol :
¡Títeres y risas garantizadas con Trop c?est trop! Una aventura divertida y sabrosa para concienciar a grandes y pequeños sobre una alimentación sana.
