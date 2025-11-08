Festi’Contes Trop c’est trop Salle des fêtes Taxat-Senat

Festi’Contes Trop c’est trop Salle des fêtes Taxat-Senat samedi 8 novembre 2025.

Festi’Contes Trop c’est trop

Salle des fêtes 55 route de Senat Taxat-Senat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 16:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Marionnettes et rires garantis avec Trop c’est trop ! Une aventure ludique et gourmande pour sensibiliser petits et grands à l’alimentation saine.

.

Salle des fêtes 55 route de Senat Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73

English :

Puppets and laughter guaranteed with Trop c?est trop! A playful, gourmet adventure to raise awareness of healthy eating for young and old alike.

German :

Marionettentheater und Lachen garantiert mit Trop c’est trop! Ein spielerisches und köstliches Abenteuer, das Groß und Klein für gesunde Ernährung sensibilisiert.

Italiano :

Burattini e risate assicurate con Trop c’est trop! Un’avventura divertente e gustosa per sensibilizzare grandi e piccini a una sana alimentazione.

Espanol :

¡Títeres y risas garantizadas con Trop c?est trop! Una aventura divertida y sabrosa para concienciar a grandes y pequeños sobre una alimentación sana.

L’événement Festi’Contes Trop c’est trop Taxat-Senat a été mis à jour le 2025-08-31 par Office de tourisme Val de Sioule