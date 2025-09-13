Festicountry Rue des Haras Scaër
Festicountry Rue des Haras Scaër samedi 13 septembre 2025.
Festicountry
Rue des Haras Boulodrome, Base de Loisirs Scaër Finistère
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-14
2025-09-13
2ème édition du Festicountry avec la participation de Turquoize Duet.
Samedi, ouverture des portes à 13h.
Dimanche, ouverture des portes à 10h.
Workshop Bals Concerts (Samedi et dimanche)
Les workshops seront animés par David, Marie-Christine, Michel et Edith.
Dimanche, expo de véhicules anciens.
Buvette et gateaux.
Sur réservation uniquement. .
Rue des Haras Boulodrome, Base de Loisirs Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 62 96 99 75
