Festicountry Rue des Haras Scaër

Rue des Haras Boulodrome, Base de Loisirs Scaër Finistère

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

2ème édition du Festicountry avec la participation de Turquoize Duet.

Samedi, ouverture des portes à 13h.

Dimanche, ouverture des portes à 10h.

Workshop Bals Concerts (Samedi et dimanche)

Les workshops seront animés par David, Marie-Christine, Michel et Edith.

Dimanche, expo de véhicules anciens.

Buvette et gateaux.

Sur réservation uniquement. .

Rue des Haras Boulodrome, Base de Loisirs Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 62 96 99 75

