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Festi’Cuisse à Tourc’h Tourch

Festi’Cuisse à Tourc’h Tourch dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
Chapelle de Locunduff
Ville
29140 Tourch
Département
Finistère
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
12:30:00
Tarif

Tourch

Festi’Cuisse à Tourc’h

Chapelle de Locunduff Tourch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

A partir de 12h30 repas Cuisses de Poulet et Grenouille / Frites. Entrée-plat-dessert 13€ Enfant 7€.
A partir de 14h30 Cercle celtique d’Elliant, duo swing avec Monsieur William, nombreuses animations. Entrée gratuite.   .

Chapelle de Locunduff Tourch 29140 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Festi’Cuisse à Tourc’h Tourch a été mis à jour le 2026-06-25 par OTC CCA