Festi’Cuisse à Tourc’h Tourch
Festi’Cuisse à Tourc’h Tourch dimanche 5 juillet 2026.
Tourch
Festi’Cuisse à Tourc’h
Chapelle de Locunduff Tourch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
A partir de 12h30 repas Cuisses de Poulet et Grenouille / Frites. Entrée-plat-dessert 13€ Enfant 7€.
A partir de 14h30 Cercle celtique d’Elliant, duo swing avec Monsieur William, nombreuses animations. Entrée gratuite. .
Chapelle de Locunduff Tourch 29140 Finistère Bretagne
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L’événement Festi’Cuisse à Tourc’h Tourch a été mis à jour le 2026-06-25 par OTC CCA