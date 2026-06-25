Tourch

Festi’Cuisse à Tourc’h

Chapelle de Locunduff Tourch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

A partir de 12h30 repas Cuisses de Poulet et Grenouille / Frites. Entrée-plat-dessert 13€ Enfant 7€.

A partir de 14h30 Cercle celtique d’Elliant, duo swing avec Monsieur William, nombreuses animations. Entrée gratuite. .

Chapelle de Locunduff Tourch 29140 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Festi’Cuisse à Tourc’h Tourch a été mis à jour le 2026-06-25 par OTC CCA