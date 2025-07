Festi’Cumbia Chardonnay

Festi'Cumbia Chardonnay jeudi 31 juillet 2025.

Festi’Cumbia

Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Début : 2025-07-31

fin : 2025-07-31

2025-07-31

Festi’Cumbia Soirée conviviale au Château de Montlaville

Ambiance caliente au Château !

On vous invite à une grande soirée festive aux couleurs de l’Amérique latine, portée par l’énergie de la Cumbia, ce rythme populaire et entraînant qui unit toute la diaspora latino autour de la danse, de la fête et du partage.

Festi’Cumbia, c’est une soirée qui célèbre la richesse musicale de l’Amérique latine au-delà de la salsa et de la bachata, avec des sonorités authentiques, joyeuses, et 100% dansantes.

Venez vibrer, bouger, découvrir, et si le cœur (ou les pieds) vous en dit… danser !

Buvette et petite restauration sur place

Un doux mélange entre rythmes cumbieros & saveurs du Chardonnay .

Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

