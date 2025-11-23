Festi’danse 5ᵉ édition Outarville

Festi’danse 5ᵉ édition

9 Avenue d’Arconville Outarville Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23 15:30:00

Date(s) :

2025-11-23

Festi’danse revient pour sa 5ᵉ édition le dimanche 23 novembre 2025 à Outarville (Salle des Associations). Stages Hip-Hop, Modern’Jazz et Contemporain animés par des pros de Paris et Orléans.

Le Festi’danse revient pour sa 5ᵉ édition à Outarville et promet une journée placée sous le signe de l’énergie, du partage et de la passion pour la danse.

Trois intervenants professionnels animeront des cours ouverts à tous les niveaux Hip-Hop Commercial avec Ali Rouby, Modern’Jazz avec Julie Lopez et Contemporain avec Ludovic Bernardo.

Véritable rendez-vous incontournable depuis sa création, l’événement offre l’opportunité de découvrir de nouveaux styles, de progresser aux côtés d’artistes reconnus et de vivre une expérience collective unique.

Une journée idéale pour s’inspirer, se dépasser et célébrer la danse sous toutes ses formes dans une ambiance conviviale et dynamique. 20 .

9 Avenue d’Arconville Outarville 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 45 00 44 01 kdanse45480@gmail.com

English :

Festi?danse returns for its 5th edition on Sunday November 23, 2025 in Outarville (Salle des Associations). Hip-Hop, Modern?Jazz and Contemporary workshops led by professionals from Paris and Orléans.

German :

Festi?danse findet am Sonntag, den 23. November 2025, in Outarville (Salle des Associations) statt. Hip-Hop, Modern Jazz und zeitgenössische Tanzkurse werden von Profis aus Paris und Orléans geleitet.

Italiano :

Il Festi?danse torna per la sua quinta edizione domenica 23 novembre 2025 a Outarville (Salle des Associations). Laboratori di Hip-Hop, Modern?Jazz e Contemporaneo condotti da professionisti di Parigi e Orléans.

Espanol :

Festi?danse vuelve en su 5ª edición el domingo 23 de noviembre de 2025 en Outarville (Salle des Associations). Talleres de hip-hop, jazz moderno y contemporáneo dirigidos por profesionales de París y Orleans.

L’événement Festi’danse 5ᵉ édition Outarville a été mis à jour le 2025-11-06 par OT GRAND PITHIVERAIS